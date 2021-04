Lucie Lucas (Clem) : son gros coup de gueule contre les influenceurs

Connue pour son rôle dans la série "Clem", Lucie Lucas est aussi réputée pour être une actrice engagée pour l'environnement et la préservation de la nature. C'est donc tout naturellement qu'elle a accepté de répondre aux questions de la journaliste Chloé Cohen dans son podcast "Nouveau modèle". Cette semaine, son émission avait en effet pour thème : "La fiction peut-elle être un outil efficace pour faire passer des messages engagés ?".

Devenue maraîchère dans sa propre ferme écologique en Bretagne, Lucie Lucas n'a pas hésité à renouveler toute la garde-robe de son héroïne Clem qui vient d'ailleurs de revenir à l'écran pour une onzième saison. Durant le podcast, la comédienne s'est exprimée sur le "devoir" des influenceurs. "Dès l'instant où notre parole est publique, on a une très grande responsabilité. Très grande. Peut-être que c'est parce que Clem, la série dans laquelle je suis depuis 10 ans, est dans le salon des gens et qu'il y a toujours eu une proximité avec le public qui était énorme, qui m'a fait me rendre compte que la frontière entre fiction et réalité était vachement ténue et que les messages passaient très facilement entre ce qu'on essayait de dire dans la série et le public. Du coup je me suis dit : 'Mais il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on dit'. Et surtout, bien sûr, il y a un devoir." a déclaré l'actrice de 36 ans.

Lucie Lucas agacée par les influenceurs

Mère de trois enfants, Lucie Lucas assure qu'il est aujourd'hui nécessaire de changer entièrement de système pour sauver la planète. Selon elle, les influenceurs ont un rôle majeur dans ce domaine : "Évidemment que quand on a une parole qui est écoutée par beaucoup de monde, c'est extrêmement dommage de ne pas s'en servir pour passer les messages qui nous paraissent vraiment très importants. Et c'est vrai qu'en plus, quand il y a des partenariats avec des marques qui payent de l'argent, ne pas faire attention à la provenance des produits qu'on vend, auxquels on prête son image, je trouve ça vraiment inconscient, vraiment." explique-t-elle en référence aux nombreuses personnalités qui multiplient les placements de produits de plus en plus controversés sur les réseaux sociaux.

Par E.S.