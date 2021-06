Lucie Lucas (Clem) totalement nue sur Instagram pour une noble cause !

Lucie Lucas n'est plus à présenter. Depuis 2010, elle incarne l'adorable Clémentine Boissier dans la série "Clem" sur TF1. Voilà maintenant onze ans que les fidèles téléspectateurs de la Une suivent les aventures de cette jeune femme devenue maman lorsqu'elle était encore lycéenne. D'ailleurs, TF1 a annoncé le mois dernier que la 12ème saison de "Clem" sera en diffusion dès 2022. Une bonne nouvelle pour les fans de "Clem". Lucie Lucas, qui partage la vie d'un dénommé Adrien, est une actrice engagée. Fervente activiste engagée pour l'écologie, Lucie Lucas est devenue la porte-parole du mouvement citoyen "On est Prêt", qui a "pour ambition de sensibiliser et mobiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux". Un combat pour lequel elle est prête à se mettre à nu pour faire entendre sa voix.

Lucie Lucas totalement nue au milieu d'un champ

Ce mercredi 2 juin 2021, Lucie Lucas a surpris ses abonnés sur Instagram en postant une photographie d'elle, totalement nue au milieu d'un champ, brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire : "En moyenne -66% d'aides par an". Malgré les herbes hautes, la poitrine et les parties intimes de Lucie Lucas restent visibles. "Le 21 mai dernier, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation @julien.denormandie, a présenté des renoncements irresponsables pour l’emploi agricole, l’environnement et la prise en compte des attentes sociétales. Résultat des courses : les agriculteurs qui ont choisi un modèle agricole sans pesticide ni engrais de synthèse (et qui améliorent tous les jours la biodiversité, le climat et la santé) vont perdre en moyenne 132€ par hectare et par an, c’est à dire en moyenne 66% de leurs aides ! De quoi mettre le bio complètement à poil…et décourager toute transition agroécologique par la même occasion…", déplore Lucie Lucas. Dans son post, la comédienne aujourd'hui âgée de 35 ans appelle ses abonnés à signer une pétition et interpelle le président de la République Emmanuel Macron et certains membres de son gouvernement. Reste à savoir si Lucie Lucas obtiendra une réponse.

Par Matilde A.