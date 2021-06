Lucie Lucas : Heureuse de son score aux régionales, elle vise déjà plus loin

Le premier tour des élections régionales a eu lieu dimanche dans toute la France et pour Lucie Lucas c'était un jour particulier. L'héroïne de la série Clem était en effet candidate pour la toute première fois sur la liste Bretagne Ma Vie. Lundi, sur les réseaux sociaux, elle s'est félicitée du score obtenu par son mouvement : "Si chère communauté, Comment te remercier pour ta patience, ton enthousiasme, ton soutien et tous tes votes ? 55 513… vous avez été plus de cinquante-cinq mille à glisser le bulletin Bretagne Ma Vie dans l'urne hier. Vous m'avez transportée de joie et remplie d'espoirs" écrit la comédienne.

L'élection présidentielle en ligne de mire

Lucie Lucas ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et semble convaincue que son combat prend la bonne direction : "Avec 6,52% au premier tour des régionales nous avons sérieusement fait notre place. C’est le tout début d'un mouvement démocratique, écologique et social qui répond à une immense attente citoyenne et qui va prendre une ampleur qu'on ne peut même pas encore imaginer mais qui va finir par remplacer la politique partisane qui ne convainc plus personne... j'en suis sûre" s'enthousiasme-t-elle. Le prochain objectif est d'ailleurs clair dans sa tête : "Je vous donnerai bien sûr des nouvelles sur les 'négociations et associations' éventuelles pour le deuxième tour. Et surtout je vous parlerai de la Primaire Populaire, qui va dans la même direction que Bretagne ma Vie mais pour les Présidentielles …et oui, on va pas quand même s'arrêter en si bon chemin".

Par Benjamin S.