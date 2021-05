Lucie Lucas : L’actrice se lance en politique

Depuis plus de dix ans, l’actrice Lucie Lucas incarne à l’écran le personnage de Clem Boissier dans la série Clem. Et si la jeune femme retrouve chaque année avec plaisir le plateau de tournage, elle a révélé qu’elle comptait bien faire une pause dans sa carrière : "Je vois comme c’est dur et douloureux pour les femmes, donc je ne serai pas actrice entre mes 50 et mes 70 ans. Je reprendrais peut-être après, mais avant cet âge-là, je ne pense pas que je serai encore dans le jeu, c’est beaucoup trop cruel. C’est injuste de se voir vieillir avec terreur. J’ai envie de vivre la vieillesse comme une chance et non comme une angoisse". Et il se pourrait bien que Lucie Lucas se prépare déjà à changer de carrière puisqu’elle a décidé de se lancer en politique.

Nouveau projet pour Lucie Lucas

Très engagée pour la cause de l’écologie, Lucie Lucas est même devenue la porte-parole du mouvement citoyen On est Prêt qui a « pour ambition de sensibiliser et mobiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux ». Et l’actrice a décidé d’aller encore plus loin dans son engagement d’après nos confrères de Ouest France : "La comédienne a accepté de figurer sur la liste Bretagne ma vie, conduite par Daniel Cueff dans le cadre des élections régionales. "Bretagne ma vie" se définit comme "un projet politique a-partisan" qui va "bien au-delà de l’écologie". Le candidat est également soutenu par d’autres personnalités comme la navigatrice Anne Quémeré et le cuisinier Olivier Roellinger.

Par Alexia Felix