Lucie Lucas : Pourquoi elle n'a pas pris l'avion depuis quatre ans

La 11e saison de "Clem" a débuté le lundi 19 avril sur TF1. Dans le rôle principal, Lucie Lucas revient ce lundi 26 avril avec un épisode inédit. Si les téléspectateurs ont vu évoluer la comédienne depuis plusieurs années à l'écran, elle a aussi décidé d’utiliser sa notoriété au service de l'écologie. Très active sur Instagram, elle partage régulièrement des messages engagés et participe à des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd’hui installée avec sa famille dans une ferme écologique en Bretagne, Lucie Lucas s'est confiée dans une interview pour le site de LCI, sur sa vision du monde. "Les gens disent : 'Quand tout s'effondrera'... mais tout s'effondre déjà. Cet épisode de Covid, ce n'est qu'un début. Le permafrost est en train de fondre, donc on va se retrouver avec des virus vieux de millions d'années, auxquels on n'est pas du tout préparés", a-t-elle déploré.

Lucie Lucas s'interroge sur sa carrière

Pour avoir une vie plus saine, la comédienne qui a trouvé son bonheur en dehors des plateaux, conseille de "répondre à un besoin profond de bonheur". Sur ses habitudes plus écologiques, Lucie Lucas a révélé ne pas avoir pris l'avion depuis quatre ans : "Je suis restée en France et j'ai adoré. Toutes ces façons d'être écolo rendent plus heureux parce que ça remet du sens". Epanouie dans son rôle de militante, Lucie Lucas s'interroge même sur son métier de comédienne. "Tous les ans je me demande si je vais continuer", a-t-elle avoué avant d'ajouter : "Peut-être qu'un jour j'arrêterai. D'ailleurs, je ne choisis plus que des projets qui sont engagés et qui ont du sens".

Par Marie Merlet