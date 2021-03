Lucie Lucas : qui est son mari Adrien, qui partage sa vie depuis 15 ans ?

Les adaptations de séries ont le vent en poupe sur TF1. Après les succès de "Doc" et "Je te promets", la première chaîne s’apprête à diffuser "Gloria", l’adaptation d’une série galloise qui retrace l’histoire d’une avocate, maman de trois enfants, en congé maternité, confrontée à la disparition subite de son mari, avocat lui aussi. Dans la petite ville bretonne où elle coulait des jours heureux, elle va alors devoir reprendre le travail pour suivre les affaires de son époux, tout en menant une enquête en parallèle à celle de la police.

C’est l’actrice Cécile Bois qui a été choisie pour jouer le rôle principal de la série. D'autres acteurs seront aussi à l’affiche de la série, notamment Michaël Cohen, Mathieu Madénian, Nicole Calfan, JoeyStarr et… Lucie Lucas ! Un nouveau challenge pour l’actrice de 34 ans qui brille dans la série "Clem" depuis plus de dix ans maintenant.

Lucie Lucas en couple depuis 15 ans

Et si dans "Clem", Lucie Lucas connaît des périodes de doute dans ses relations amoureuses, c’est tout l’inverse dans sa vie privée. Comme elle l’a révélé il y a quelques années, la comédienne vit une histoire d’amour qui dure depuis presque deux décennies. Elle a en effet rencontré son actuel mari Adrien, quand elle n’avait que 13 ans… mais ce n’est que six ans plus tard que leur romance démarre : "Je partais en train rejoindre mes cousines en Bretagne. À la gare Saint-Lazare, au milieu de la foule, j’aperçois un garçon très mignon. Nos regards se croisent… C’était lui ! Il ne m’avait pas oubliée. Nous nous sommes revus et depuis, on ne se quitte plus", avait-elle confié à Paris Match en septembre 2016.

Mariés depuis 2010, Lucie Lucas et son mari Adrien sont aujourd’hui les heureux parents de trois enfants Lilou (née en août 2010), Moïra (née en janvier 2012) et Milo (né en mars 2018). Tout ce joli petit monde vit en Bretagne dans une ferme écologique puisque la comédienne a souhaité vivre au cœur de la nature pour ses enfants.

