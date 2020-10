Lucie Lucas : son cliché topless pour lutter contre le cancer du sein

Durant le mois d'octobre, la campagne annuelle "Octobre rose" vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Pour donner davantage de visibilité à cette mobilisation, les personnalités sont nombreuses à s'engager pour encourager les femmes à se faire dépister. Pour participer à la lutte contre le cancer féminin le plus répandu où une femme sur huit risque de le développer, la comédienne Lucie Lucas a décidé de donner de sa personne. Chaque lundi de ce mois d'octobre, la star de la série Clem sur TF1 donne rendez-vous à ses abonnés avec un cliché seins nus. "La semaine dernière a débuté Octobre Rose. Un mois très important consacré à la sensibilisation et l’information sur le dépistage du cancer du sein !", a expliqué Lucie Lucas sur Instagram ce lundi 5 octobre.

Lucie Lucas sensibilise au cancer du sein

Sur une photo en noir et blanc, la comédienne pose en montrant "fièrement [sa] poitrine dont [elle] prend le plus grand soin". En légende, Lucie Lucas a tenu à rappeler l'importance du "dépistage précoce" permettant de déceler "la moitié des cancers du sein". "N’hésitons pas à nous palper les seins régulièrement et à consulter en cas de doute", a-t-elle indiqué en ajoutant : "plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison totale sont grandes". "Donc à vos marques, prêtes, jeu, palpez !", a encouragé Lucie Lucas dans cette démarche engagée et saluée par les internautes. "Sublime Lucie, merci pour ta sensibilisation", "Merci ma belle Lucie pour cet engagement juste extraordinaire, merci de faire passer tous ces messages si importants", "Tu es l'une des meilleures ambassadrices pour défendre cette noble cause qui sauve des milliers de vies", ont-ils notamment commentés.

Par Marie Merlet