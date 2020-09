Lucie Lucas violée : la déchirante réaction de ses parents

Le mouvement #MeToo ayant pris de l'ampleur au niveau mondial ces dernières années, la parole de certaines femmes a heureusement pu se libérer. En France, des nombreuses animatrices, sportives, chanteuses et actrices ont également tenu à raconter leurs tristes expériences pour, à la fois se libérer, mais aussi pour inciter toutes les autres femmes victimes, à s'exprimer.



En novembre 2019, à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, Lucie Lucas prenait à son tour la parole sur Instagram pour livrer un glaçant témoignage. L'actrice de la série "Clem" avait en effet révélé l'odieux comportement de ce professeur de théâtre qui “tâtait ses seins naissants” et de son professeur de natation qui “s’amusait à comparer le développement” de son corps par rapport à celui de sa meilleure amie.



Celle qui est aujourd'hui mère de famille avait également évoqué le viol dont elle a été victime à l'adolescence : "J’aimais secrètement ce garçon de deux ans de plus que moi, tous les étés pendant les vacances, mais je n’ai pas aimé qu’il s’en aperçoive et qu’il me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant 'non'" avait-elle conté.

Ses parents n'étaient pas au courant

Si Lucie Lucas a réussi à libérer sa parole à 34 ans, elle explique aujourd'hui que même ses parents n'étaient pas au courant. Dans une interview accordée au magazine TV Grandes Chaînes, la comédienne se confie sur la réaction de ses proches : "Ils se le sont pris dans la figure comme tout le monde, et, surtout, ce qui a été dur pour eux, c'est qu'ils ont vraiment essayé de me protéger. Depuis toute petite, ils m'ont toujours parlé, ils m'ont toujours dit de me méfier et ont essayé d'être très attentifs. Ça a été très dur pour eux de voir que, malgré tout, j'avais pu vivre tout ça".

L'actrice a également affirmé qu'elle a pardonné à ses agresseurs : "Il faut réussir à se reconstruire au fur et à mesure, mais ce n'est pas facile. (...) C'est important aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, car vivre dans la rancoeur ne rend pas heureux. C'est tout un chemin à faire, et parfois, j'ai des 'piqûres de rappel' où c'est difficile. Mais la plupart du temps, je vis comme on vit avec des cicatrices” a-t-elle conclu.





Par E.S.