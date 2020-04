Lucy Liu mère célibataire ? L’actrice évoque sa vie de famille

La semaine dernière, M6 a diffusé les deux premiers épisodes d'une toute nouvelle série baptisée "Why Women Kill" et dont le réalisateur n'est autre que Marc Cherry, le créateur de la célèbre sitcom "Desperate Housewives". Au casting, les téléspectateurs ont retrouvé Ginnifer Goodwin (Once Upon A Time), Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) et Lucy Liu, la star de "Charlie's Angels". Dans la série, cette dernière incarne le personnage de Simone Grove, une femme trompée par son mari.

Dans une interview qu'elle a accordée à Gala, Lucy Liu s'est confiée sur l'histoire de la série. L'occasion de savoir si dans la vie, l'actrice est rancunière. "Un ami me dit que je suis une personne qui pardonne, mais qui n'oublie pas. C'est quelque chose sur lequel je travaille au quotidien pour m'améliorer. Le pardon est important, mais ce n'est pas nécessairement une page qui se tourne", a-t-elle confié.

Une vie de famille tranquille

À 51 ans, Lucy Liu est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Rockwell Lloyd, né par mère porteuse en août 2015. À l'annonce de la nouvelle, l'actrice a été critiquée pour avoir eu recours à la GPA. "Je savais que les gens auraient des avis sur cette méthode", confiait-elle à Yahoo. Et de poursuivre : "Je me suis dit : 'Comment quelqu'un peut avoir des mots si négatifs concernant un bébé ? Ou pour avoir un bébé ?' J'ai trouvé cela vraiment choquant, et j'ai trouvé étrange et dérangeant de nos jours que des gens puissent avoir une opinion si négative sur quelqu'un qui fonde une famille, ou avoir un jugement sur comment ce quelqu'un a eu une famille".

C'est seule que Lucy Liu élève son fils. "J'ai toujours eu le sentiment que mes parents m'avaient fait comprendre la beauté de l'amour et de l'attention qu'il y avait chez nous", expliquait-elle à People. De sa vie amoureuse, l'actrice ne dévoile quasiment rien. Dans le passé, elle a été en couple avec l'homme d'affaires Noam Gottesman, l'acteur Will McCormack et le réalisateur et scénariste Zach Helm.

