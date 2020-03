Lucy Liu : Pourquoi elle a eu recours une mère porteuse pour avoir son premier enfant

C’est la nouvelle série de la chaîne M6. "Why women kill" créée par Marc Cherry raconte l’histoire de trois femmes à travers trois époques différentes qui habitent la même maison. Toutes ont un point commun : un mari infidèle dont elles veulent se venger. Au casting, une actrice bien connue des téléspectateurs : Lucy Liu qui a notamment joué dans "Ally McBeal" aux côtés de Calista Flockhart la femme d’Harrison Ford, "Elementary" ou encore "Kill Bill". Le sujet du pardon dans la série a beaucoup parlé à l’actrice qui s’est confiée à Gala. "Un ami me dit que je suis une personne qui pardonne mais qui n’oublie pas. C'est une chose sur laquelle je travaille au quotidien pour m’améliorer". Si elle continue de mener sa carrière à Hollywood, Lucy Liu est aussi la maman d’un petit Rockwell Lloyd âgé de quatre ans.

"Il s’est avéré que c’était génial"

"La naissance de mon fils a complètement bouleversé mon monde, mais de manière positive (…) Devenir maman a provoqué une sorte de révolution dans ma vie de femme" confie l’actrice de 51 ans. Elle précise également que son enfant "passe avant tout". Son fils est né en août 2015 d’une mère porteuse. Un choix que de nombreuses personnalités font comme Jessica Chastain ou encore Kim Kardashian. Malgré les critiques, l’actrice assume cette décision et expliquait en 2016 à People : "Cela m’a semblé être la bonne option pour moi parce que j’étais en train de travailler et que je ne savais pas quand j’allais être capable de m’arrêter". Et de préciser : "J’ai décidé que c’était probablement la meilleure solution pour moi, et il s’est avéré que c’était génial". Rendez-vous sur M6 à 21h05 ce jeudi 26 mars pour découvrir "Why women kill".

Par Valentine V.