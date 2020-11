Ludivine Rétory menacée sur les réseaux, elle révèle avoir déjà porté plainte (Exclu vidéo)

C'est une émission spéciale qu'Alexandra Roost a présentée sur Non Stop People lundi 23 novembre. Après les influenceurs, l'animatrice a proposé aux téléspectateurs d'en apprendre davantage sur le métier de chroniqueur. Pour en parler, elle a reçu Jean-Michel Cohen et Ludivine Rétory.

Pendant cet échange, Alexandra Roost a voulu savoir qu'est-ce qui fait qu'un chroniqueur est "mauvais". Ce à quoi Jean-Michel Cohen a répondu : "Son intervention n'est pas dans le sens de l'émission, elle tombe à plat. Le type fait de l'humour naze (...) Il y a le méchant, celui qui dit une méchanceté pour dire une méchanceté. En général, tout le monde s'en rend compte très vite. Il ne tient pas une émission".

"On ne comprend pas"

Dans ce même échange, Ludivine Rétory a expliqué être la cible de critiques sur les réseaux sociaux. "Il y a des commentaires qui sont magnifiques, qui peuvent être très personnels (...) puis des gens qui se permettent de vous dire tout et n'importe quoi. Je me prends un petit peu de propos racistes (...) C'est le jeu. Mais il faut savoir montrer aux gens que ok je fais de la télévision, ok je suis sympa, mais ne va pas trop loin", a-t-elle raconté. Elle a ensuite précisé avoir été "beaucoup" touchée par ces messages haineux. "On ne comprend pas", a-t-elle poursuivi.

Parfois, les critiques ont été si violentes que la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" a dû agir. "J'ai eu à porter plainte parce qu'il y avait des menaces limite de mort, qu'on vienne me jeter de l'acide à la tête (...) Tout le monde a son lot de haters. C'est le jeu (...) Les premiers temps, psychologiquement, ça déstabilise", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV