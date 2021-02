Ludovic Chancel mort : Benjamin Castaldi révèle les vraies relations entre Sheila et Sylvie Ortega Munos

Ludovic Chancel était le fils des chanteurs Ringo et Sheila. Il est décédé à l’âge de 42 ans dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017 après deux jours dans le coma. Les causes de sa mort sont restées floues pendant un bon moment. Suicide, surconsommation de médicaments… Plusieurs thèses ont été évoquées. Selon "Paris Match", Ludovic Chancel souffrait de troubles de l’angoisse et du stress depuis plusieurs années. Il prenait de puissants médicaments qu’il stockait "dans le couloir" de son appartement parisien. Ce soir-là, Ludovic Chancel absorbe une quantité de médicaments plus importante qu’à son habitude pour trouver le sommeil. Ce qui aurait provoqué sa disparition.

"Vous faites beaucoup de mal et de malheur autour de vous"

Après la mort de Ludovic Chancel, sa veuve Sylvie Ortega Munos et sa mère Sheila se sont livrées une guerre sans merci. Pendant les obsèques de Ludovic Chancel, les deux femmes n’ont pas été aperçues ensemble une seule fois. Et selon "Closer", "Sheila n’a pas voulu associer sa peine à celle de Sylvie, car elle nourrit envers elle un profond ressentiment". La guerre ne serait pas terminée aujourd’hui. Alors que Cyril Hanouna recevait Sylvie Ortega Munos ce mardi 23 février 2021 sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour évoquer le cas de Loana, hospitalisée la veille à la suite d’une overdose de GHB, Benjamin Castaldi a fait de lourdes révélations sur les relations entre la veuve et la mère de Ludovic Chancel. "Moi honnêtement, je me suis un peu renseigné sur vous. C’est vrai que vous n’avez pas bonne réputation, on ne va pas se mentir. Quand vous entourez les gens, il y a du malheur qui se passe autour", a commencé Benjamin Castaldi. Le mari d’Aurore Aleman est très proche de Sheila. La chanteuse est d’ailleurs la marraine de l’un de ses fils. "Quand on prononce votre nom, franchement, ce n’est pas un nom qu’elle a envie d’entendre", révèle-t-il avant de conclure : "Vous faites beaucoup de mal et de malheur autour de vous". Piquée au vif, Sylvie Ortega Munos a alors demandé : "À qui j’ai fait du mal ? (…) J’ai rallongé la vie de Ludo de douze années". Un avis que ne partage pas Benjamin Castaldi qui affirme que Sylvie Ortega Munos aurait "écourté" la vie de Ludovic Chancel "en le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la came à Loana".

Par Matilde A.