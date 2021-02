Ludovic Chancel mort : Sylvie Ortega Munos fustige violemment Sheila

Entre Sylvie Ortega Munos et Sheila, la guerre est déclarée depuis la mort de Ludovic Chancel. Ce samedi 27 février, l'ancien mannequin d'origine espagnole a réglé ses comptes sur Instagram. Après les graves accusations de Loana à son encontre, publiées à l'aide d'un communiqué partagé par Eryl Prayer, Sylvie Ortega Munos a voulu se défendre. L'ex star de télé-réalité, qui est actuellement hospitalisée à la suite d'une overdose, accuse son amie d'avoir tenté de la tuer en lui donnant "une dose massive de médicaments".

Quelques minutes après ces déclarations choc, Sylvie Ortega Munos a réagi dans diverses stories Instagram et a déclaré : "Loana essaye de sauver son honneur, car elle a affirmé sur TPMP que la drogue, c'était fini ! N'assumant pas, elle rejette la faute sur moi. Si les médecins avaient vu une dose massive de médicaments, j'aurais été directement interpellée par la police, car cela aurait été très grave ! Or, ce qui se trouvait dans son sang était bien du GHB."Par ailleurs, la veuve de Ludovic Chancel a même visé son ancienne belle-mère Sheila et elle n'a pas été tendre avec elle.

"une garce et une moins-que-rien"

Comparant l'histoire de Loana et celle de Ludovic Chancel, Sylvie Ortega Munos a tenu à mettre en garde les personnes qui profèrent des accusations contre elle et a tenu à rappeler : "Tout le monde disait que j’avais tué Ludo. Des accusations très très graves, si j’avais tué mon mari, je serais en prison, je n’ai jamais fait de garde à vue. Il n’y a aucune accusation contre moi. (...) Vous faites de moi la grande serial killeuse de France en l’espace d’une journée." Par ailleurs, elle a repris un article qui traite de la vengeance de Sheila contre son ancienne belle-fille, et l'amie de Loana a fustigé la chanteuse. "Et bien la vengeance ne va pas vous porter bonheur, mais encore un procès au cul que je vais encore gagner ! Ludo avait bien raison vous êtes une garce et une moins-que-rien." Des mots violents qui n'ont pas encore été commentée par la principale visée.

Par Solène Sab