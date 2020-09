Mac Lesggy (E=M6) : pourquoi ses lunettes ont changé sa vie

E=M6 est de retour ce mercredi 23 septembre 2020 avec un nouveau numéro dédié aux "mystères du ventre". Selon une étude, près d'un Français sur deux se plaint de maux de ventre. Pour aider les téléspectateurs à comprendre les rouages du corps humain, Mac Lesggy s'intéresse donc cette fois au système digestif. L'occasion pour nous de découvrir ce que deviennent les aliments une fois avalés, comment fonctionne le microbiote de l'intestin et si le lait est bon ou mauvais pour notre santé...

Voilà déjà plus de 20 ans que Mac Lesggy de son vrai nom Olivier Lesgourgues se démène pour nous éclairer sur les complexités du corps humain. Ingénieur de profession, Mac Lesggy n'était pourtant pas destiné à devenir présentateur télé. Dans les années 1980, l'ingénieur agronome étudiait "les consommateurs et leurs modes de consommation" et établissait des statistiques. Au quotidien, le jeune homme est alors forcé d'effacer son petit côté fantaisiste et déjanté. Une promenade dans le quartier de Saint-Germain à Paris, va alors tout changer...

"J'aperçois une boutique en forme de lunettes. Intrigué, je m'approche de la vitrine... J'entre. Je repère des lunettes zébrées en plastique", se souvient-il. "Elles sont démesurément grandes par rapport à mon visage. Pourtant, je les essaie. C'est le coup de foudre ! Je fais faire les verres... géants et je sors ravi !" a expliqué l'ingénieur de 58 ans dans les colonnes de Paris Match.

Des lunettes qui portent chance

S'il pense au départ que ce nouvel accessoire décalé va lui porter préjudice, il prend son courage à deux mains et l'impose : "Incroyable, l'effet va être bien plus bénéfique que prévu. Mes lunettes deviennent même un atout. Peu à peu, elles me donnent confiance en moi... Je m'extériorise. Je deviens un nouvel homme. Dans la foulée, je change de boîte. Car désormais, je souhaite plus de contacts avec les gens" a-t-il affirmé. Mac Lesggy se voit alors proposer l'animation d'une émission : "Avec mes lunettes !", précise-t-il. "J'accepte. Pourtant je suis terrorisé par la caméra (...). Les premiers essais sont terribles. Je suis mauvais, mais les producteurs persistent", raconte-t-il.



"J'ai porté mes lunettes zébrées à l'antenne pendant cinq ans. J'ai fini par en changer, mais j'ai gardé cette idée de fantaisie. Comme un label. Sans cette superbe paire, je serais encore sûrement ingénieur dans ma première entreprise" a révélé l'animateur qui explique avoir gardé cette paire en souvenir.

Par E.S.