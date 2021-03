Mac Lesggy : qui est Carole, la jeune compagne de l'animateur de "E=M6" ?

Les fans de l’émission "E=M6" vont être ravis : le programme revient ce lundi 1er mars 2021 avec un nouveau numéro baptisé "E = M6 spécial agriculture : les secrets de nos aliments". Pour tenter d’éclairer les Français sur les idées reçues sur les aliments, Mac Lesggy est allé à la rencontre d’agriculteurs et de scientifiques qui étudient l’impact des différents modes de culture.

Un nouveau pari pour l’animateur aux commandes du célèbre programme depuis près de 30 ans déjà. C’est en effet depuis 1991 que Mac Lesggy - de son vrai nom Olivier Lesgourgues - nous entraîne dans ses recherches et ses études sur le corps humain et ses réactions. Et si nous le connaissons depuis trois décennies, on constate que l’animateur est toujours resté discret sur sa vie privée. En mai 2019, il révélait à "Femme Actuelle" avoir été marié durant 14 ans. Une union avec une certaine Annabelle qui a engendré la naissance de trois enfants prénommés Julie, Émilie et Victor.

Déjà deux ans d'amour

À la suite de sa séparation avec la mère de ses enfants, Mac Lesggy a retrouvé l’amour. Voilà en effet deux ans qu’il est en couple avec une certaine Carole, bien plus jeune que lui. En mai 2020, il avouait d’ailleurs à "Konbini" avoir passé le confinement avec elle et ses enfants tout en laissant sous-entendre que Carole a elle aussi des enfants : "Nous sommes sous le même toit, nous sommes neuf. La cohabitation se passe étonnamment bien. C’est notre première cohabitation aussi longue, aussi confinée évidemment, et ça se passe bien" affirmait-il.

En septembre 2020, Mac Lesggy avait ensuite présenté sa chérie en direct à la télévision. Le couple était en effet apparu dans l’émission "Tous en cuisine" animée par Cyril Lignac. En découvrant l’apparence de Carole, les internautes avaient alors exprimé leur choc.

Par E.S.