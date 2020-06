Mac Lesggy : son coup de gueule contre une ancienne ministre

Rare sont les fois où Mac Lesggy sort de son rôle d'animateur. Plutôt discret, le présentateur de l'émission de vulgarisation scientifique "E=M6", est monté au créneau sur Twitter face une ancienne ministre de l'Environnement (de 1995 à 1997). Ce vendredi 26 juin, Corinne Lepage s'est enthousiasmée de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en région Grand Est, prévue pour le mardi 30 juin. Seulement, la joie de l'ancienne ministre n'a pas été unanimement partagée. Plusieurs internautes se sont indignés comme l'un d'entre eux qui a écrit : "Quelle tristesse pour une ex-ministre de l’Environnement de se réjouir de ce sabordage climatique. Sauf, bien sûr, si vous assumez de faire passer le dogme antinucléaire avant le climat. Mais dans ce cas, ne prétendez pas faussement être écolo".

Mac Lesggy partage son agacement

Corinne Lepage a alors rétorqué : "Je pense que vous travaillez pour le nucléaire directement ou indirectement et je serai très heureuse de savoir ce que dans votre vie vous avez fait pour défendre l'écologie". Visiblement en désaccord avec l'ancienne ministre, Mac Lesggy a décidé de se mêler du débat en poussant un coup de gueule. "Je suis ingénieur agronome et animateur de E=M6. Je défends le nucléaire, notre seule source pilotable actuelle, avec l'hydroélectricité, d'électricité bas carbone. L'urgence climatique, c'est maintenant, et pas demain", a-t-il alerté à propos du réchauffement climatique.

Je suis heureuse de participer à la grande fête organisée par le 30 juin par vidéo avec pour la fermeture de — Corinne Lepage (@corinnelepage) June 26, 2020

Je suis ingénieur agronome et animateur de e=m6. Je défends le nucléaire, notre seule source pilotable actuelle, avec l'hydroélectricité, d'électricité bas carbone. Lc'est maintenant, et pas demain ! — Mac Lesggy (@MacLesggy) June 27, 2020

Par Marie Merlet