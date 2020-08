Madame est servie : Alyssa Milano et Tony Danza confirment le retour de la série

Un nouveau reboot de série célèbre est en préparation ! Après la grande annonce qui a enjoué les fans de "Friends", c'est au tour des fans de la série "Madame est servie" d'apprendre une excellente nouvelle : une suite va bientôt voir le jour ! Lancée en 1984, Madame est servie racontait l'histoire de Tony Micelli (Tony Danza), ex-joueur de baseball d'origine italienne, qui pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Samantha, décide d'accepter la place d'homme de maison chez Angela Bower (Judith Light), directrice d'une agence de pub. Diffusée sur M6 pendant des années, la série s'était en arrêtée en 1992 aux Etats-Unis et avait notamment révélé l'actrice Alyssa Milano... qui n'avait que 12 ans au moment du début du tournage !



Selon le site TVLine, l'actrice qui a aujourd'hui 47 ans, a accepté de reprendre du service, 30 ans après l'arrêt de la série. Cette suite sera centrée autour de Samantha, désormais mère célibataire, qui habite toujours la maison où elle a vécu ado. Une nouvelle intrigue qui selon la comédienne, "explorera les différences entre les générations, mais aussi les façons de voir le monde et les méthodes d'éducation différentes à travers la dynamique d'une famille moderne en 2020".

Alyssa Milano et Tony Danza seuls rescapés du casting d'origine

Car oui, Alyssa Milano a confirmé l'heureuse nouvelle sur son compte Twitter, ce mardi 4 août 2020 : "Je suis SI EXCITEE : Madame est servie revient !!! Je voulais partager cette nouvelle depuis si longtemps et maintenant je le peux ! Nous avons l'impression qu'aujourd'hui est le bon moment pour raconter l'histoire de ces fabuleux personnages. Je meurs d'impatience de partager leurs histoires avec vous. Je suis si heureuse." a-t-elle écrit.



Si Alyssa Milano et Tony Danza qui incarnait son père à l'écran, ont confirmé leur présence, les autres anciens membres de la série ne seront malheureusement pas de la partie. Judith Light ayant d'autres engagements professionnels a en effet décliné l'invitation à reprendre son rôle d'Angela Bower. Danny Pintauro, qui incarnait alors son fils Jonathan à l'écran n'a pas été annoncé au casting et Katherine Helmond, qui jouait la mère d'Angela dans la série, est décédée en 2019 des suites de la maladie d'Alzheimer.

Par E.S.