Maddy Burciaga : Hugo Clément l'accuse d'arnaque sur la Toile

L'information fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant. Maddy Burciaga, candidate de télé-réalité a créé sa marque de rouge à lèvres, "Mlips Cosmetics" il y a quelques mois maintenant. Mais la semaine dernière, la jeune femme a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle elle écrivait :" Hello tout le monde. Il ne te reste que quelques jours pour profiter des -25% de réduction sur toute la boutique et 25% de ses bénéfices seront reversés à la Fondation Brigitte Bardot. Avec le code promo “BARDOT50” aide les animaux avec nous".

L'information avait été reprise sur son site Internet, mais cette fois-ci elle avait accompagné le post d'une photo d'elle accompagnée d'un lionceau élevé en captivité dans un zoo. De nombreuses personnes avaient alors interpellé Hugo Clément sur la situation et l'ancien journaliste de Quotidien qui officie désormais sur France TV a décidé de prendre les choses en main.

"il fallait oser !"

Il a partagé les clichés sur les réseaux sociaux qu'il a accompagnés de la légende suivante : "ATTENTION ARNAQUE ! Une influenceuse suivie par plus de 2 millions de personnes (Maddy Burciaga) vend du maquillage de sa marque (mlipscosmetics) en posant avec un lionceau captif et en présentant cela comme un partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot, prétendant lui reverser 25 % des bénéfices."

Le compagnon d'Alexandra Rosenfeld ajoute ensuite : "C’est faux ! La Fondation vient de publier un communiqué (troisième image) indiquant qu’elle n’avait 'jamais autorisé une telle exploitation de son nom, pour laquelle elle n’a d’ailleurs jamais été sollicitée ou rémunérée.' La Fondation, qui lutte contre la maltraitance infligée aux animaux, dénonce des 'allégations mensongères'. Tenter de vendre du rouge à lèvres en utilisant un lionceau et une association de défense des animaux… il fallait oser !"

Maddy Burciaga n'a pour l'instant, pas réagi à la polémique.

Par J.F.