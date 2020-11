Maddy Burciaga : la fondation Brigitte Bardot prête à porter plainte?

C'est un véritable bad buzz. Maddy Burciaga a posté une photo sur le compte Instagram de sa marque "Mlips Cosmetics" en déclarant qu'à chaque vente de rouge à lèvres, une partie de l'argent serait reversée à la fondation Brigitte Bardot. Les internautes se sont alors interrogés et ont contacté directement cette dernière. Malheureusement, ils se sont rendu compte qu'elle n'était pas du tout au courant.

Le journaliste Hugo Clément, engagé pour la protection des animaux a repris l'affaire et a tenu à alerter sur la situation en postant une photo sur son compte Instagram.

maddy burciaga tente de se défendre

La fondation Brigitte Bardot a également réagi par le biais d'un communiqué transmis à l'AFP et publié sur Twitter. "Une influenceuse, qui se fait appeler Maddy Burciaga et se met en scène avec des animaux sauvages (!), tente de propulser sa gamme de cosmétiques en communiquant sur un prétendu partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot. La Fondation tient à préciser qu'elle n'a jamais autorisé une telle exploitation de son nom et de sa réputation, pour laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été sollicitée, ni évidemment rémunérée."

Elle ajoute ensuite : "Une telle utilisation afin d'assurer la commercialisation de cosmétiques est d'autant plus préjudiciable que ceux-ci ne sont en aucun cas certifiés vegan. La Fondation se réserve le droit d'entamer toutes les poursuites qu'elle jugera nécessaires."

Face à la polémique, Maddy Burciaga, ancienne candidate des Marseillais s'est exprimée sur sa story Instagram. Elle a commencé par s'excuser pour sa photo qu'elle juge "inappropriée" mais défend tout partenariat "car je ne vais pas monétiser mes dons à des associations. Ça me parait logique, je fais ça de bon coeur."

#INTOX

Une « influenceuse », qui se fait appeler « Maddy Burciaga » et se met en scène avec des animaux sauvages (!), tente de propulser sa gamme de cosmétiques en communiquant sur un prétendu partenariat avec la #FBB (1/3) — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) November 3, 2020

https://t.co/RjXf5dODcI — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) November 3, 2020

Par J.F.