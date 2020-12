Maëva Coucke : comment son compagnon a gâché son année de Miss France

"C’est un boulot de dingue d’être Miss France". La semaine dernière, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Delphine Wespiser est revenue sur son année en tant que Miss France. Élue en 2012, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a expliqué à quel point le rôle de Miss France est prenant. "On ne dort pas beaucoup, on est sollicité six jours sur sept, on se réveille très tôt, on est maquillé tous les jours", précisait Delphine Wespiser. Ce n’est pas Maëva Coucke qui pourra la contredire. La jeune femme originaire du Nord-Pas-de-Calais a été élue Miss France en 2018. Et si Maëva Coucke affichait toujours un large sourire lors de ses apparitions, la reine de beauté a vécu une période tourmentée. Comme Iris Mittenaere, Maëva Coucke a été victime de la fameuse "malédiction des Miss France" qui veut que le couple d’une Miss élue récemment ne survit pas à son année de règne.

"Ce garçon s'est énormément moqué de moi"

Dans une interview accordée à "Paris Match", Maëva Coucke est revenue sur cette relation qui n’a pas fonctionné avec son compagnon de l’époque, dont elle veut préserver l’anonymat. "C'est le plus grand regret que j'ai de mon année de Miss France", commence Maëva Coucke avant de préciser : "Lorsque j'ai été élue, j'étais en couple. Ce garçon s'est énormément moqué de moi, mais on est toutes passées par là". Son année de règne a donc été marquée par une période tourmentée qui l’a empêchée d’être une Miss France pleinement épanouie. "J'ai vécu mon année en ayant une peine de cœur parce que je n'étais pas bien, que ça se passait très mal avec lui. Ça m'a parfois vraiment miné le moral", dit-elle encore avant de regretter : "C'est dommage car je n'ai pas profité de certains moments que m'offrait Miss France". "J'avais des choses en tête qui me chagrinaient. J'aurais dû dire stop bien avant pour pouvoir profiter pleinement de mon année", conclut Maëva Coucke.

Par Matilde A.