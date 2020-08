Maëva Coucke ressort ses vieux dossiers... et elle a bien changé !

En 2018, Maëva Coucke était couronnée Miss France. Une fierté pour la jeune femme. "Je suis très triste que cette année se termine. J'aurais aimé rester Miss France encore un peu mais je ne suis pas mécontente de retrouver un peu de vie privée et un emploi du temps plus souple. Miss France est une année très intense. Je suis déjà un peu mélancolique", déclarait-elle peu de temps avant de devoir rendre sa couronne. Puis, il y a eu l'épisode Miss Univers. Sélectionnée pour représenter la France face au refus de Vaimalama Chaves d'y participer, Miss France 2018 avait joué de malchance, chutant lourdement lors du défilé. Pas grave, Maëva Coucke avait réussi à garder le sourire.

Maëva Coucke a gardé toutes ses écharpes de Miss

Le sourire, elle l'a toujours derrière son masque ce jeudi 6 août. L'ancienne Miss a décidé de répondre aux questions des fans pour passer le temps durant son trajet en train. La jeune femme a répondu en tout franchise aux questions posées. Ainsi quand un internaute lui a demandé si elle avait des complexes, elle a répondu "bien sûr". Qui n'en a pas ? "J'en ai plusieurs mais il faut apprendre à vivre avec et s'accepter", écrit Maëva. "Pour tout vous dire, je ne pensais jamais gagner Miss France car je me focalisais sur mes complexes". Et finalement, elle est allée jusqu'au bout.

Maëva a un petit côté fétichiste, dans le sens où elle garde absolument tout. En effet, sur une photo, elle montre toutes ses écharpes et couronnes de Miss... et il y en a un paquet ! Miss Boulogne sur Mer 2013, 2e dauphine Miss Côte d'Opale 2014, Miss Nord-pas-de-Calais 2017 et évidemment Miss France.

Mais c'est surtout la dernière photo postée par la jeune femme qui attire l'attention. Il s'agit d'une photo prise en 2015 où Maëva Coucke apparaît au naturel et avec sa vraie couleur de cheveux ! "C'est vraiment parce qu'on est en famille que j'accepte de sortir ce doss", commente-t-elle accompagné d'émojis mort de rire. Effectivement, elle a bien changé depuis !

Par Mélanie C.