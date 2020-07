Magali Berdah présente sa nouvelle filiale destinée aux quadras, Experience Agency

Magali Berdah fourmille de projets. Après s'être engagée pour la Fondation des hôpitaux de France et de Paris pendant le confinement, la fondatrice de "Shauna Events" a présenté son tout nouveau projet. "Je suis friande de construire de nouvelles choses, de nouvelles filiales, de nouveaux programmes. Je travaille depuis quelques mois sur une nouvelle filiale, quelque chose de nouveau (...) Elle appartiendra au groupe 'Shauna Events', mais elle ne s'appellera pas 'Shauna Events', parce que tout simplement, c'est une filiale qui est destinée aux quadras, tous les 40 ans et plus et qui s'appelle 'Experience Agency'", a-t-elle confié mercredi 22 juillet sur Instagram.

Elle a ensuite expliqué ce qui l'a motivée à créer cette filiale. "J'ai détecté une nouveauté, c'est vraiment le développement des quadras sur Instagram, et je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'influenceuses quadras, mais qui n'étaient pas développées, et donc j'ai décidé de créer cette filiale, ce secteur des quadras (...) On va développer ce milieu et je suis trop contente de le faire", a-t-elle continué.

"Bienvenue aux quarantenaires !"

Magali Berdah a précisé avoir déjà repéré un profil, celui de Zoé la modeuze. Et de poursuivre : "On a plein d'autres profils qu'on est en train de travailler". Elle a ensuite tenu à expliquer pourquoi elle a souhaité nommer cette nouvelle filiale "Experience Agency". "Les 40 ans et plus ont une expérience différente aujourd'hui de la vie qu'elles vont pouvoir exposer à leur communauté (...) Il y a la diversité chez 'Shauna Events'. Je voulais donc aller plus loin", a-t-elle confié.

Elle a fini sa story en lançant un appel à celles et ceux qui seraient intéressé(e)s : "Tous les quarantenaires et plus qui ont envie de faire de l'influence, qui ont envie d'être influenceurs parce qu'elles ont une communauté active et parce qu'elles adorent parler avec leurs communautés, parce qu'elles sont sincères, naturelles et vraies, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram".

Par Clara P