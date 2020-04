Magali Berdah s'engage pour la Fondation des hôpitaux de France et de Paris

Après l'organisation de sa masterclass au Théâtre Mogador - évènement auquel de nombreux influenceurs ont participé - Magali Berdah a lancé un tout nouveau projet sur ses réseaux sociaux. Depuis le 12 avril, elle organise à 18h45 des directs sur Instagram avec des influenceurs issus de tout milieu. Pendant une heure, la directrice générale de "Shauna Events" leur pose des questions pour permettre aux gens d'en apprendre davantage sur eux. "C'est bienveillant", nous a-t-elle confié par téléphone.

En répondant en toute sincérité aux interrogations de ses fans, l'influenceur permet à une marque avec qui il collabore - où avec qui il a déjà collaboré - de donner de l'argent directement à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France représentée par Brigitte Macron. "Les fonds ne transitent pas par 'Shauna Events'", nous a-t-elle précisé. Ainsi, pour son tout premier live, Magali Berdah s'est entretenue avec Mélanie Da Cruz. Un échange pendant lequel la femme d'Anthony Martial a annoncé qu'elle voulait un deuxième enfant. C'est la marque "Eleven Paris" qui a reversé par la suite un don à la Fondation pour encourager et accompagner les soignants dans leurs missions. Au total, 70 000 personnes ont suivi ce premier live.

Lundi, c'est avec Baptiste Giabiconi qu'elle a échangé. Ce dernier a répondu à des questions sur sa sexualité. Il s'est aussi défendu de l'attaque d'un magazine sur son livre. De plus, plusieurs personnalités sont passés par le live, de Michel Polnareff à Adil Rami en passant par Kevin Guedj, Jessica Thivenin, Aymeric Laporte et le rappeur Salif. Un champion du monde, des stars de télé-réalité, une légende de la chanson française... Un melting-pot intéressant et jamais vu !

"Cette Fondation se démène"

De nombreuses personnalités ont dit oui pour ce projet, que ce soit des acteurs, animateurs, chanteurs et stars de télé-réalité. "Sachant que c'est économiquement difficile pour tout le monde, les influenceurs ont joué le jeu pour que les marques puissent continuer à travailler et refaire marcher un peu l'économie", nous a indiqué Magali Berdah.

Dimanche soir, la directrice générale de "Shauna Events" faisait déjà des confidences sur ce projet. "Le seul et unique but est de récolter des fonds pour cette Fondation via les marques avec lesquelles on travaille. Il est évident et normal que les marques qui nous font bosser contribuent à donner à cette Fondation", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je suis très contente de collaborer avec cette Fondation, qui se démène. Mon but c'est de pouvoir donner aux hôpitaux, aux personnels soignants, mobiliser les gens, et utiliser nos réseaux aussi pour donner quelque chose". Ce mardi 14 avril, à 18h45, elle reçoit Maeva Ghennam pour un nouveau live sur Instagram.

Par Clara P