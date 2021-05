Magali (Koh-Lanta) maman : elle dévoile le visage de sa fille sur Instagram

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes". Les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 nouveaux aventuriers, dont celle de Magali. Et autant dire que son aventure n'a pas été de tout repos puisqu'elle a d'emblée été en danger sur le camp rouge. Si elle était parvenue à sauver sa place sur le deuxième conseil de l'aventure grâce à une arme secrète, son élimination lors d'un conseil express ne lui a laissé aucune chance. Mais c'était sans compter l'abandon médical de Gabin qui lui a permis de revenir dans l'aventure.

Le 21 mai dernier, dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta", Magali n'est pas parvenue à décrocher sa place pour la course d'orientation. En effet, elle a été éliminée, trahie par Laure et Maxine avec lesquelles elle avait scellé un pacte mais que ces dernières n'ont pas respecté. La semaine dernière, les cinq finalistes se sont lancés dans la course d'orientation à l'issue de laquelle trois d'entre eux se sont qualifiés pour les poteaux, à savoir Maxine, Laure et Jonathan. L'aventure s'est arrêtée pour Arnaud et Laure.

Une photo inédite avec sa fille dévoilée

Depuis son élimination de "Koh-Lanta", Magali a eu l'occasion d'échanger avec sa communauté sur Instagram. Ainsi, dans une vidéo postée sur la Toile, elle est revenue sur son aventure en Polynésie française. Elle a aussi tenu à remercier tous ceux et celles qui l'ont soutenue pendant la compétition. "MERCI à vous tous pour votre soutien aussi fort que ma détermination", postait-elle en légende de la séquence.

Dimanche 30 mai 2021, à l'occasion de la fête des mères, Magali a partagé une photo sur laquelle elle profite d'un moment complice dans une salle de sport avec sa fille, Justine. L'occasion pour sa communauté de découvrir son visage. En légende, elle a posté la légende suivante : "Joyeuses fêtes des mères à toutes ! Le meilleur cadeau pour une mère, c’est ce temps partagé et cette belle complicité ! Sans oublier le fameux collier de pâtes ! Je t’aime ma fille". Un message où elle a aussi indiqué la page Instagram de sa fille, @justine.099.

