Magalie Vaé : L'ancienne gagnante de la Star Academy se confie sur sa nouvelle vie

Magalie Vaé semble épanouie dans sa nouvelle vie. Gagnante de la cinquième saison de la Star Academy en 2005, la jeune femme avait gagné le cœur de millions de téléspectateurs. Seulement, le succès n'a pas été au rendez-vous à la sortie de son premier album. Avec une carrière qui n'a jamais décollé, Magalie Vaé a continué de mener sa vie loin de la lumière. Dans un reportage consacré à la reconversion de certains candidats de la Star Academy dans 50 minutes inside ce samedi 20 mars, Magalie Vaé a fait découvrir son nouveau projet. A 34 ans, la jeune femme a décroché son premier rôle dans un film à petit budget où elle incarne une mère ancienne alcoolique qui tente de récupérer la garde de son fils.

Magalie Vaé continue de chanter

Sur le tournage, Magalie Vaé s'est confiée sur cette nouvelle expérience : "C'est un vrai exercice et ça me fait plaisir de travailler avec une équipe de tournage. La première fois que je suis arrivée sur le tournage c'était impressionnant. J'étais impressionnée, c'était pas facile". Mais la maman d'une petite fille de huit ans n'a pas oublié la musique pour autant. Près de chez elle, elle continue de chanter dans un studio. "Quand j'ai eu ma fille, il fallait que je trouve une solution donc j'ai monté une société d'événementiel qui me permet de continuer à chanter. J'ai chanté dans des mariages et l'important c'est de chanter et de partager. Qu'il y ait trois personnes ou 500 personnes, on donnera autant parce qu'on a envie qu'ils repartent avec un beau souvenir", a-t-elle confié.

Par Marie Merlet