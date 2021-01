Magloire en larmes, il revient sur la perte douloureuse de sa maman (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People le 4 janvier dernier aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. L'animateur a reçu plusieurs personnalités, dont Jean-Michel Aphatie. Le journaliste a évoqué sa situation financière, révélant qu'il s'était endetté sur 24 ans en devenant propriétaire d'un appartement qu'il occupe. Mercredi 6 janvier, c'est avec Jacques Séguéla que l'animateur s'est entretenu. Si le publicitaire est revenu sur sa phrase sur la Rolex, il a aussi raconté la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, dont il est à l'origine à travers l'organisation d'un dîner.

"Carla est arrivée la première, lui en deuxième. Le jeu a commencé. Elle a pris son téléphone, et elle a dit : 'Elle, non, je la connais. Elle, elle est avec untel, elle le quittera jamais...' Elle commençait finalement à lui gommer des adresses les unes après les autres. Lui était terrorisé de la voir faire (...) Ils se sont mis à table (...) Ils se sont racontés toute leur vie, et ça a été un coup de foudre. Ils sont plus amoureux que jamais dix ans après", a-t-il confié.

"Je rêve d'elle toutes les nuits"

Ce jeudi 7 janvier, Jordan de Luxe a reçu Magloire dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour l'homme de télévision de parler de sa famille, à commencer par son père. S'il sait qui il est, le sujet reste un peu "douloureux" et difficile" pour lui à évoquer. "Ce n'est pas quelqu'un de bien", a-t-il continué.

Il a ensuite révélé quel a été le pire moment de sa vie. "La perte de ma maman. Elle est décédée un 24 décembre (...) Je n'envisage pas Noël avec beaucoup de joie. C'était il y a quatre ans. J'ai encore du mal à en parler. Je pense que je rêve d'elle toutes les nuits", a-t-il expliqué, avant de fondre en larmes. "On était comme un binôme", poursuit-il, des sanglots dans la voix. Il en a ensuite dit plus sur la maladie dont elle souffrait, se livrant au passage sur sa perception de la vieillesse. "J'ai vécu l'Alzheimer de maman pendant 14 ans, donc je me suis rapproché de tout ce qui est ce système d'EHPAD (...) La vieillesse me fait peur dans le traitement qu'on pourrait m'infliger vieux ou qu'on pourrait infliger à ceux que j'aime", a-t-il dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV