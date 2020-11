Magloire victime de grossophobie dans une "très grosse" radio, il raconte (Exclu vidéo)

En octobre 2019, Magloire avait été invité sur le plateau de "L'instant de Luxe", l'émission présentée par Jordan de Luxe sur Non Stop People. Il en avait profité pour se confier sur son engagement contre la grossophobie. "Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'action que je mène avec la mairie de Paris dans la lutte contre la grossophobie. Cela m'a beaucoup dérangé. Que l'on puisse m'attaquer non pas sur ma couleur de peau, mes excentricités, ma vie ou sur mon métier, mais sur mes kilos et de façon ouverte. Alors, je me suis dit, si à moi on le fait, on le fait aussi à beaucoup de gens […] En m’interrogeant beaucoup et en rencontrant beaucoup de jeunes femmes, je me suis rendu compte que c’était une vraie souffrance et que la grossophobie court toujours", confiait-il.

Un mois après, sur le plateau de "Morandini Live", Magloire avait reparlé de son engagement contre la grossophobie. Il avait alors expliqué rechercher des fonds pour réaliser un court-métrage sur ce sujet. Son projet a finalement vu le jour en février dernier. Intitulé "Grossophobia", le court-métrage - réalisé par les jeunes de Tarnos et Magloire - retrace le quotidien d'une jeune fille victime de harcèlement à cause de son poids.

"Ça m'a fait pleurer..."

Invité ce jeudi 5 novembre dans la nouvelle émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People, Magloire a une nouvelle fois parlé de son engagement contre la grossophobie. "Cette discrimination-là - comme toutes les autres - elle n'était pas nommée. Elle existe pourtant. Je suis obèse, j'ai un statut particulier depuis 20 ans, mais il m'arrive encore... On ne me reproche pas d'être noir, on ne me reproche pas d'être homosexuel, on me reproche d'être gros", dit-il dans un extrait inédit.

Dans la suite de cet échange, celui qui incarne un génie dans "Fort Boyard" raconte avoir été victime récemment d'attaques grossophobes lors de son passage dans une "très grosse radio française" dont il n'a pas révélé le nom. "Un homme s'est permis de m'insulter à l'accueil, ça m'a fait pleurer. Il m'a dit que j'avais encore bouffé le chien. Je n'ai pas trouvé ça super, ça m'a fait pleurer comme un enfant. De là, j'ai dit stop", continue-t-il dans l'extrait.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV