Magnum : ce grave accident qui a failli se produire sur le tournage de la série

Tom Selleck et sa célèbre moustache ont laissé place à une toute nouvelle version de la série phare des années 80, "Magnum". Désormais, c'est Jay Hernandez qui campe le rôle du célèbre agent Thomas Magnum. Un rôle pour lequel l'acteur américain de 41 ans a donné de sa personne : "Je fais mes propres cascades aussi souvent que je peux et que les producteurs me les laissent faire" a-t-il confié dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Sauf que s'il est particulièrement volontaire pour s'adonner à toutes ces scènes rocambolesques, Jay Hernandez ne prend pas non plus tous les risques. Et quand le défi est au-dessus de ses capacités, l'acteur peut compter sur sa doublure : "Sinon, j'ai une incroyable doublure, qui a d'ailleurs littéralement sauvé la vie de quelqu'un sur la série" a-t-il ainsi révélé.

"Ce n'est vraiment pas passé loin"

En effet, dans la série "Magnum", certaines scènes sont particulièrement dangereuses à exécuter, mais aussi à filmer. Et parfois, on frôle la catastrophe : "Quand vous faites des choses vraiment compliquées, avec beaucoup de personnes, il est facile que les choses tournent mal. Il y a tellement de cascades dans Magnum que des choses peuvent arriver. Ça fait partie de notre travail et c'est ce qui permet de garder les choses intéressantes" a d'abord relativisé Jay Hernandez, avant de revenir sur un souvenir particulièrement marquant : "Un jour, ce n'est vraiment pas passé loin pour un caméraman, qui a failli être blessé. Heureusement, tout s'est bien fini. Ma doublure a poussé le cameraman hors du chemin d'une voiture en marche. Il est incroyable ! Ma doublure a sauvé la vie de ce caméraman." L'expression prend tout son sens.

Par Sarah M