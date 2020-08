Maïté : sa complice Micheline Banzet-Lawton est décédée à 97 ans

Maïté a perdu sa complice. Micheline Banzet-Lawton, qui a accompagné la fameuse cuisinière de 1983 à 1999 dans "La cuisine des Mousquetaires" sur France, s’est éteinte. Sud Ouest révèle l’information. D’après le quotidien, Micheline Banzet-Lawton serait décédée le week-end du 22-23 août à Bordeaux. Elle était âgée de 97 ans. Pendant près de quinze ans, le duo formé par les deux femmes sur France 3 passionne les téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui se souviennent de l’épisode de l’anguille pendant lequel Maïté tente tant bien que mal d’assommer l’animal pendant que sa complice le tient. Une émission culinaire qui a marqué aussi bien pour les plats inspirés des produits du terroir que par l’ambiance entre les deux acolytes.

Une vie rythmée par la musique

Micheline Banzet-Lawton est née à Paris et se passionne rapidement pour le violon. Devenue veuve jeune, elle choisit d’être journaliste mélomane. Grâce à son métier, elle cofonde France Musique. Pendant plus de trois décennies, elle produit plusieurs émissions dont "Trois jours avec…". Au cours de sa carrière, elle rencontre et interviewe de nombreux artistes. Sa dernière interview est restée dans les mémoires, car il s’agit de celle de la cantatrice grecque Maria Callas. Micheline Banzet-Lawton épouse le Bordelais Hugues Lawton dans un second mariage. Ensemble le couple a un fils, Pierre. C’est à Rion et grâce à son ami Alain Pujol qu’elle rencontre Maïté. Depuis la fin de sa carrière et la fermeture de son restaurant en 2015, Maïté s’est éloignée de la vie médiatique dans les Landes.

Par Valentine V.