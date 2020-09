Maître Gims : Un documentaire bouleversant sur son enfance disponible sur Netflix

Une toute autre facette de sa personnalité. Netflix s'est intéressé à la vie de Maître Gims et a décidé de lui consacrer un documentaire à la fois passionnant et bouleversant. Le chanteur n'a pas hésité à puiser dans ses souvenirs et à se dévoiler comme il ne l'avait encore jamais fait auparavant. Le fils de Djuna Djanana a notamment expliqué ses racines : "Mon prénom, c'est Gandhi. Mon nom, c'est Djuna. J'ai un frère qui s'appelle Trésor, un autre Bijou. Les Congolais sont les meilleurs pour trouver des blases. Je m'en tire bien. C'est mon père qui m'a appelé comme ça. Il aimait beaucoup le personnage. J'ai toujours été un peu orateur. J'ai toujours eu ce truc qui motivait les gens. Je m'en suis rendu compte assez tôt. On dit que l'enfant porte son nom, je pense que c'est une vérité. Je suis né le 6 mai 1986 à Kinshasa au Zaïre, à l'époque de Joseph-Désiré Mobutu.". Il a notamment précisé la relation qu'entretenait son père avec le dictateur à la tête du pays de 1965 à 1997 : "Je pense que mon père était un peu affilié à lui. C'est toujours un petit peu compliqué quand tu te colles à un homme politique, un Président.".

Un enfant de la rue

Maître Gims a également évoqué son terrible passé, dont sa venue en France et sa vie dans des squats avec sa mère et ses frères et soeurs. Avant de connaître la gloire, le chanteur a connu la misère. Son père a été contraint de quitter le Zaïre en 1988 après avoir chanté une chanson qui dénonçait le régime du dictateur. C'est à ce moment-là que la vie de Gandhi Djuna, aujourd'hui père de cinq enfants, a basculé : "Moi je devais rester. Peut-être venir plus tard. Au final, c'est moi qui ait été choisi. On est arrivés en France sans travail, sans papier. C'était une vraie aventure. Je sais que c'était une question de vie ou de mort.". Après la séparation de ses parents en 1995, Maître Gims s'est retrouvé sans domicile et a vécu un enfer : "J'habite avec ma mère dans ces fameux squats où on vit avec plein de gens qui sont dans la même situation que nous. On se partage la maison. On se lavait dans une bassine. Il fallait se mettre dedans après que l'eau ait chauffé à la gazinière. Je n'y arrivais pas. J'ai grandi avec beaucoup de toxicomanes. J'avais un 'tonton' qui cachait la cocaïne dans des pots de yaourt. Je suis tombé dessus comme ça. J'ai goûté, je ne connaissais pas le goût. Je lui ai demandé de m'apprendre le métier. Il m'a engueulé ce jour-là.". Toutes ses aventures l'ont rendu plus fort.

Par Solène Sab