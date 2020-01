Malik Bentalha explique comment il a fait pour perdre 35 kilos

Le 13 janvier, Malik Bentalha était l'invité de l'émission "Quotidien" sur TMC. L'humoriste actuellement en tournée pour son spectacle "Encore" était apparu métamorphosé et amaigri. Son nouveau corps, très affûté, avait surpris les téléspectateurs. Outre son spectacle, Malik Bentalha s'apprête à tourner une nouvelle émission pour TMC appelée "Dans ma tête". Beaucoup de travail donc pour l'humoriste-acteur vu notamment dans "Pattaya" et "Taxi 5". Et s'il a tant maigri, c'est qu'il a pris conscience de ses kilos en trop début septembre.

Malik Bentalha ne boit pas, ne fume pas

Comme il l'explique à nos confrères de Télé Loisirs, "monter sur scène tous les soirs, faire de la promotion... l'air de rien c'est très physique et en étant en bonne condition physique, cela me permet de ne même pas me sentir fatigué". L'humoriste a donc décidé de changer ses habitudes alimentaires mais aussi de se mettre au sport pour de bon. Et le résultat est là ! " Depuis le mois de septembre, j'ai perdu 35 kilos", affirme-t-il. Mais on n'a rien sans rien. Malik Bentalha s'astreint à une hygiène de vie monacale. "Je fais du sport tous les jours, je cours comme un hamster en cage et je fais quelques pompes, quelques abdos aussi". Mais ce n'est pas tout, il aussi arrêté de boire et de fumer. Le plus dur reste de changer ses habitudes alimentaires. "C'est une drogue, je suis un vrai popcorn et je gère très mal : si à un moment donné, je ne me sens pas bien, je vais bouffer !", ajoute l'acteur. Reste qu'il a pris le taureau par les cornes et on ne peut que constater qu'il a réussi son pari.

Par Mélanie C.