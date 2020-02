Malik Bentalha : les audiences de son spectacle sur TF1 catastrophiques

Consécration pour Malik Bentalha ! Ce jeudi 20 février 2020, l’humoriste de 30 ans se produisait sur la scène du Palais des Sports pour rejouer son célèbre spectacle "Encore". Un véritable évènement pour celui que l’on a découvert dans le Jamel Comedy Club… puisque le show était retransmis en direct sur TF1. Mais malgré la grosse promotion assurée par la chaîne depuis des semaines, c’est la douche froide pour TF1 et pour Malik Bentalha puisque les audiences sont catastrophiques. Au lendemain de la diffusion du spectacle, les chiffres sont tombés : moins de deux millions de téléspectateurs étaient réunis devant leur petit écran pour (re)découvrir l’hilarant spectacle de Malik Bentalha.

TF1 éjectée du podium des audiences

Le plus souvent leader pour ce qui est des primes times, la Une dégringole ce jeudi 20 février 2020 en quatrième position au classement des meilleures audiences de soirée. Contre toute attente, c’est M6 qui monte sur la première marche du podium puisque 2 ,7 millions de téléspectateurs étaient devant la six. La chaîne diffusait le film "A bras ouvert", une comédie avec Christian Clavier en tête d’affiche. Juste derrière, c’est France 3 qui décroche la médaille d’argent grâce au film "Prête-moi ta main". 2.5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour voir Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat se donner la réplique. France 2 arrive troisième grâce à "Envoyé Spécial". Le nouveau numéro du magazine présenté par Elise Lucet a attiré 2,3 millions de curieux.

Enfin, "seulement" 1,9 million de personnes ont suivi la performance de Malik Bentalha qui vient de perdre 35 kilos. Une audience comparée à celle de Kev Adams qui, le 28 décembre dernier, avait réussi à attirer 3,2 millions de téléspectateurs.

Par E.S.