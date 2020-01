Malik Bentalha métamorphosé : son impressionnante perte de poids fait réagir la Toile

En octobre dernier, alors qu’il était invité sur les ondes de RTL dans l’émission "A la bonne heure", Malik Bentalha avait fait quelques confidences sur son physique. Il y a quelques années, le jeune humoriste avait déjà surpris tout le monde en affichant une ligne beaucoup plus amincie qu’à ses débuts, avant de reprendre du poids peu de temps après. "Je me suis laissé aller cet été mais là, depuis le 1er septembre, je reprends une hygiène de vie, le sport…" confiait-il alors en octobre dernier au micro de RTL. Pour Malik Bentalha il était important de prendre soin de son apparence physique : "Là je veux faire attention par respect pour le public et puis quand on se voit à la télé on dit ‘mais c’est moi là ?!’, c’est là qu’on prend conscience de la gravité" ajoutait-il en toute sincérité. Depuis, Malik Bentalha a vraisemblablement tenu toutes ses résolutions.

Malik Bentalha méconnaissable

Lundi 13 janvier, l’humoriste de 30 ans était invité sur le plateau de Quotidien, sur TMC. L’occasion d’en dire davantage sur ses projets, et sur son spectacle "Encore" avec lequel il sillonne en ce moment les routes de France. Beaucoup de boulot pour Malik Bentalha qui semble avoir adopté un mode de vie plus sain. C’est en tout cas ce que laisse penser sa silhouette très amincie. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont été bluffés par la nouvelle apparence de l’humoriste, hallucinant face à ce changement radical en l’espace de quelques mois seulement ! "Malik bentalha abusé comment il a maigri", "Malik Bentalha est affûté comme s’il avait un combat prévu" pouvait-on ainsi lire sur Twitter. Certains internautes se sont même demandé quel était le secret de cette impressionnante perte de poids. Mystère…

J'espère qu'on va te poser la seule vraie question que tout le monde se pose : @commejaime ou @weightwatchers ?

@MalikBentalha — Fab.R... (@fabrey13) January 13, 2020

@MalikBentalha il re-ressemble enfin à son affiche c’est sure il a fait @commejaime ou bien c’est les problèmes alors pic.twitter.com/OCCevnoBX9 — azforreal92 (@azforreal92) January 13, 2020

J'espère que c'est volontaire et pour soigner sa santé.

Cest vraiment un chouette mec . — Norman Kab (@NormanKab1) January 13, 2020

Malik bentalha abusé comment il a maigri — Eikichi (@my_bdn) January 13, 2020

Par Sarah M