Malik Bentalha : Son audition un peu spéciale pour The Voice

Ce samedi 15 février 2020, les téléspectateurs de TF1 ont en effet eu la surprise de voir Malik Bentalha débarquer micro à la main durant la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de "The Voice". Vêtu d’une chemise à carreaux et d’un pull noué autour du cou, Malik Bentalha s’est amusé à reprendre de manière très stricte, plusieurs tubes français comme le fameux "Aristocrate" du rappeur Heuss l’enfoiré, l’entraînant "Pookie" d’Aya Nakamura ou encore "DKR" du rappeur Booba.

Une prestation très discutable face aux quatre juges qui, exceptionnellement, étaient déjà retournés. Face aux encouragements et aux applaudissements des coachs, les spectateurs ont rapidement compris qu’il s’agissait d’un sketch… mis en place pour annoncer la diffusion en direct, de son spectacle "Encore", ce jeudi 20 février sur TF1.

Malik Bentalha sur les traces de Michael Jackson

Après cette hilarante audition, Malik Bentalha qui vient de perdre 35 kilos n’a visiblement pas dit son dernier mot. Ce lundi 17 février 2020, la chaîne a partagé sur son compte Twitter, une autre fausse audition de l’humoriste. Celui qui a récemment révélé avoir été escroqué par un producteur, apparaît cette fois déguisé en Michael Jackson pour interpréter le titre "Who is it" avec passion. Encore une fois, malgré les fausses notes et les pas de danse douteux, les quatre membres du jury affichent leur admiration. Une seconde préparation pour l’humoriste avant son grand show en direct sur la scène du Palais des Sports.

Quand @MalikBentalha se présente face aux coachs #TheVoice ça donne une prestation MÉ-MO-RABLE pic.twitter.com/eFETZHaDe8 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 17, 2020

Par E.S.