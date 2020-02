Malik Bentalha victime d’une arnaque : ses confessions chocs

Malik Bentalha est l’humoriste qui n’en finit plus de monter. Actuellement en tournée pour son spectacle "Encore", il était apparu métamorphosé et amaigri sur le plateau de "Quotidien" le 13 janvier dernier. Malik Bentalha a en effet perdu 35 kilos en très peu de temps. L’humoriste pour tenir le rythme, s’est astreint à une hygiène de vie monacale : sport tous les jours, changement d’alimentation. Il aussi arrêté de boire et de fumer. Consécration ce jeudi 20 février, TF1 va diffuser en prime-time son one-man show en direct.

"J’ai cru que j’allais y rester"

Dans le documentaire qui suivra la diffusion du spectacle, Malik Bentalha s’ouvre comme jamais et parle de problèmes personnes qui l’ont affectés. Parmi eux, cette arnaque dont il a été victime. Un cauchemar qui s’est produit en 2015. Découvert dans le Jamel Comedy Club, Malik décide de changer de producteur pour aller plus loin. Bien mal lui en a pris comme il l'explique dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs. "J'ai été escroqué par un producteur, avec, à la clé, un interdit bancaire, les impôts qui me réclamaient des sommes astronomiques… ", commence-t-il. Puis il poursuit : "J'étais à la rue, j'ai cru que j'allais y rester, à tous les niveaux."

Après cette déconvenue, l’humoriste a connu une traversée du désert. Plus personne ne voulait travailler avec lui. Heureusement, l'ancien pensionnaire du Jamel Comedy Club a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses parents. « Mes parents sont venus à Paris, m'ont conseillé de faire une sieste de deux mois et se sont occupés de tout. Depuis, ils gèrent ma société… et mon linge !", conclut Malik Bentalha. La famille, il n’y a que ça de vrai !

Par Mélanie C.