Malika Ménard agressée à 5 ans : pourquoi elle n'a toujours pas porté plainte (Exclu vidéo)

Ce week-end, Mickael Dorian a reçu Malika Ménard dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour la Miss France 2010 de parler de son tout nouveau livre intitulé "Fuck les complexes" dans lequel elle aborde différents sujets, notamment sa vie sentimentale et son premier amour, Benoît. "J'aurais éternellement de la gratitude pour la vie de m'avoir offert ce premier amour, celui qui arrive à te faire sentir digne d'aimer et d'être aimée", écrit-elle.

Sur le plateau de "Good Morning Week-End", Malika Ménard a été invitée à réagir. "J'ai eu de la chance de rencontrer un être assez exceptionnel. Il le sait. Je ne pense pas qu'il le découvre en lisant ces pages. Il a mis des pansements un peu partout sur tout ce qui cicatrisait. Après, il ne peut pas tout faire (...) On avait 10 ans, j'en ai 33. C'est comme quelqu'un de la famille", a-t-elle expliqué.

"J'avais comme une culpabilité"

Dans ce même entretien, Malika Ménard a accepté de revenir sur cette agression dont elle a été victime lorsqu'elle avait 5 ans par le fils de la nourrice qui la gardait. "Ma mère nous a retiré de cette nourrice et certainement a réglé ses comptes avec elle. Derrière, elle n'a pas porté plainte", a-t-elle commencé. Elle a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles, quelques années plus tard, elle n'a pas elle-même porté plainte.

"Des années plus tard (...) j'avais comme une culpabilité où je me disais : 'C'est un peu ne pas protéger d'autres personnes que de ne pas les protéger de cette personne-là'. J'avais commencé un petit peu à entreprendre des démarches (...) L'un de mes meilleurs amis - qui est avocat - m'a dit : 'Raconte-moi l'histoire. Ce que tu viens de dire-là, tu vas devoir le raconter une fois, deux fois devant telle personne. Je ne te sens pas encore assez armée pour ça'. J'avais 28 ans, je crois. Il s'est écoulé encore quelques années derrière et par écrit finalement, c'était plus simple. Mais il n'y a toujours pas de plainte", a-t-elle dit. Elle a conclu en expliquant que ce livre lui a permis de "libérer" ses rancoeurs, notamment vis-à-vis de se maman.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV