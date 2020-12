Malika Ménard : cette photo en bikini qui a fait polémique sur Instagram (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a rejoint Non Stop People pour présenter une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice a pu recueillir les confidences de Babette de Rozières sur son enfance difficile, mais aussi celles de Gil Alma qui lui a expliqué pourquoi il n'a pas cru au succès de "Nos Chers Voisins" lors de son premier casting. D'autres personnalités se sont confiées intimement, à l'image de Vincent Mc Doom qui est revenu sur le viol qu'il a subi à l'âge de 9 ans.

Ce mercredi 16 décembre, Evelyne Thomas reçoit Malika Ménard dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien qui a permis à la Miss France 2010 de revenir sur l'élaboration de son livre "Fuck les complexes", mais aussi de raconter l'agression sexuelle dont elle a été victime à l'âge de 5 ans par le fils de sa nounou. "J'étais chez cette nourrice à partir de mes 3 ans jusqu'à mes 5 ans. Ça a débuté, j'avais 5 ans, jusqu'à 6 ans. Un jour, j'ai décidé de parler à ma mère et on a arrêté évidemment d'être chez cette dame", a-t-elle confié.

"C'était un peu un faux débat"

Dans ce même entretien, Malika Ménard a réagi à la polémique suscitée par une photo d'elle en bikini qu'elle a postée le 1er novembre dernier sur Instagram. En effet, des internautes ont fait un lien entre sa publication et son livre dans lequel elle évoque ses nombreux complexes : oreilles décollées, jambes trop grosses, nez de sorcière, timidité maladive qui passe pour de l'arrogance, incapable d'être aimée par les hommes. "Tout le monde dit : 'Comment Miss France, avec le corps qu'elle a, peut avoir des complexes ?'", lance alors Evelyne Thomas dans un extrait inédit. "Comment expliquez-vous le fait d'avoir tous ces complexes ?" poursuit-elle.

"C'est la manière dont on a grandi, tout vient un peu à l'enfance. J'avais un père absent et une mère pas expressive, du coup je ne connaissais pas trop ma valeur", rapond-t-elle. Et de poursuivre : "Cette polémique, c'était un peu un faux débat, je ne comprenais pas trop. L'idée c'était de dire : 'Voilà, pour une fois, vraiment je m'aime et je suis contente de mettre ça' (...) Bref, c'est pas du tout important. Je n'ai pas eu la volonté de retirer la photo parce que je ne voulais pas forcément céder".

Par Non Stop People TV