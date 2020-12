Malika Ménard en couple : le visage de son chéri dévoilé sur Instagram

Malika Ménard s’est toujours montrée très discrète sur sa vie privée. L’ancienne Miss France a d’ailleurs été en couple avec le chanteur Ycare pendant plusieurs années. Pour autant, Malika Ménard et Ycare se sont rarement affichés ensemble en public et ont toujours préféré suivre le dicton : ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’. Malheureusement, leur histoire d’amour n’a pas fonctionné et s’est terminée il y a quelques mois déjà. Mais Malika Ménard n’a pas eu de mal à retrouver l’amour. Miss France 2010 n’est plus un coeur à prendre. Depuis plusieurs mois maintenant, Malika Ménard est en couple avec un restaurateur dont elle vient de dévoiler l’identité et le visage sur Instagram.

"L’école de l’amour"

Malika Ménard partage désormais la vie de Christophe Juville, fondateur de la franchise Spok, spécialisée dans la livraison de repas aux entreprises. Et d’ailleurs, ce dernier a décidé d’afficher son amour au grand jour. Il suffit de jeter un coup d’oeil à son compte Instagram où les clichés romantiques de lui accompagné de Malika Ménard se font nombreux. Déjà en octobre dernier, Christophe Juville avait partagé une série de photographies avec sa chérie. "L’école de l’amour", écrit le restaurateur en légende. Une chose est sûre, Christophe Juville est fière de sa nouvelle compagne. Sa dernière publication en date est une photographie de Malika Ménard qui dévoile une partie de sa poitrine et son ventre très plat. Un cliché très sexy !

Par Matilde A.