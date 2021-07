Malika Ménard lassée par les critiques, elle met les choses au clair sur Instagram

Malika Ménard connaît les bons mais aussi les mauvais côtés de la notoriété. Dans quelques jours, l'ancienne Miss France fêtera ses 34 ans. Alors qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, Malika Ménard reçoit régulièrement des critiques acerbes de la part de ses haters sur les réseaux sociaux. Ce samedi 10 juillet 2021, la reine de beauté a tenu à partager avec ses abonnés quelques messages qu'elle reçoit souvent. "'Mais comment tu peux te dandiner en maillot. Pense plutôt à te trouver un mari', 'Toujours à s'amuser celle-là et toujours pas d'enfant'... Des commentaires de cet acabit, j'en reçois régulièrement sur les réseaux sociaux... depuis que j'ai célébré ma trentième année. Passer le cap de la trentaine signifierait donc intégrer un club fermé sur lequel on fait peser des injections sociétales obligeant à se ranger et à connaître avec exactitude le trajet à tracer pour le reste de notre vie", dénonce d'abord l'ex d'Ycare.

"Je suis le résultat de mes choix"

Fière de son parcours, celle qui est devenue animatrice après son année de règne en tant que Miss France a continué : "Alors voilà, j'ai 33 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas non plus signé de CDI... et tout va bien. Je suis le résultat de mes choix, de mes rencontres... de ma destinée. Et quand je fais le bilan et que je jette un regard sur le chemin parcouru pour cette première moitié de vie, je me sens riche de mes souvenirs, de mes échanges, de mes voyages. Je pense souvent à cette citation d'Alfred de Musset qui raisonne fort en moi : 'J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui". La jolie brune a ensuite incité ses abonnés à s'accepter. "Alors, si vous en doutez encore, je vous le dis : ne pas être marié à 30 ans, c'est ok, être divorcée à 30 ans, c'est ok, aimer les hommes et les femmes, c'est ok aussi, ne jamais avoir été en couple à 30 ans, pareil, c'est ok, ne jamais être tombé amoureux de quelqu'un à 30 ans, c'est ok aussi, ne pas avoir d'enfant à 30 ans, c'est ok ( ...) Et ne pas avoir signé de CDI à 30 ans, et bien... c'est toujours ok. En fait, la seule et unique chose qui ne soit pas ok c'est de ne pas être soi", a-t-elle conclu.

Par Matilde A.