Malika Ménard montre ses fesses sur Instagram pour son 34ème anniversaire

Malika Ménard est très active sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l'ancienne Miss France a fait une mise au point sur son compte Instagram. Lassée des critiques sur son mode de vie, l'ancienne animatrice de France 3 a riposté : "Alors voilà, j'ai 33 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas non plus signé de CDI... et tout va bien. Je suis le résultat de mes choix, de mes rencontres... de ma destinée. Et quand je fais le bilan et que je jette un regard sur le chemin parcouru pour cette première moitié de vie, je me sens riche de mes souvenirs, de mes échanges, de mes voyages. Je pense souvent à cette citation d'Alfred de Musset qui raisonne fort en moi : 'J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui". L'ex-compagne du chanteur Ycare a ainsi répondu à ses haters qui lui envoient régulièrement des messages haineux, comme l'a expliqué Malika Ménard. "'Mais comment tu peux te dandiner en maillot. Pense plutôt à te trouver un mari', 'Toujours à s'amuser celle-là et toujours pas d'enfant'", a-t-elle notamment cité.

Sexy pour souffler ses bougies

Preuve que Malika Ménard n'a que faire des critiques, l'ancienne reine de beauté a décidé de poster une photographie ultra sexy ce mercredi 14 juillet 2021. À l'occasion de son 34ème anniversaire, Malika Ménard a offert une vue imprenable sur son postérieur à ses abonnés. La jolie brune pose de dos, porte de la lingerie fine et dévoile un postérieur bien rebondi. Et ce, pour le plus grand bonheur des fans de Malika Ménard. "La plus belle Miss de tous les temps", "Magnifique photo", "Tout simplement sublime", peut-on lire dans les nombreux commentaires.

Par Matilde A.