Malika Ménard présente son nouveau chéri Christophe dans Tous en cuisine

Malika Ménard n’a jamais été très bavarde dès qu’il s’agit de sa vie privée. Si l’on sait que l’ancienne reine de beauté a été en couple pendant plusieurs années avec le chanteur Ycare, on sait aussi que cette relation est désormais terminée. Malika Ménard n’a pas tardé à retrouver l’amour. En effet, Miss France 2010 n’est plus un coeur à prendre. Depuis plusieurs mois maintenant, Malika Ménard est en couple avec un restaurateur. Malika Ménard partage désormais la vie de Christophe Juville, fondateur de la franchise Spok, spécialisée dans la livraison de repas aux entreprises.

"Tu nous présentes la personne ?"

Si le couple s’affiche sur les réseaux sociaux, Christophe Juville vient de faire une apparition surprise dans l’émission "Tous en cuisine" sur M6 ce mardi 29 décembre 2020. Malika Ménard et son compagnon étaient les invités de l’émission présentée par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Alors que Malika Ménard et Christophe participent pour la première fois à un événement ensemble, ils n’ont pas tenu à évoquer leur couple. "Tu nous présentes la personne ?", a demandé Jérôme Anthony. "Je suis l'assistant", a répondu Christophe. Jérôme Anthony a insisté : "Vous avez un lien de parenté... proche ?". "Si, ça se voit ?", s’est amusé le chéri de Malika Ménard. "Allez, on ne dira rien, ça reste entre nous", a conclu Jérôme Anthony. En tout cas, Malika Ménard a l’air comblée avec son nouveau compagnon.

Par Matilde A.