Malika Ménard raconte avoir été agressée sexuellement à 5 ans

Pour la première fois, Malika Ménard sort du silence sur un terrible traumatisme de son enfance. Lorsqu'elle avait cinq ans, la fillette a été victime d'une agression sexuelle de la part du fils de sa nounou, alors âgé de 30 ans. Pour son premier livre "Fuck les complexes", disponible dès le 13 octobre, consacré à l’acceptation de soi et le rapport au corps, l'ancienne Miss France a accepté de se livrer sur cet épisode douloureux bien qu'elle se considère "trop pudique pour parler de ça". "Ce livre est sur le rapport au corps. Je n'aurais pas été honnête avec les lecteurs et les lectrices si je n'avais pas évoqué cet événement", a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Closer.

"Ma mère n'a pas bien géré ce qui s'est passé"

Marquée par cette agression où elle a subi des gestes déplacés, Malika Ménard a confié avoir réalisé à ce moment-là être "une fille". "Si j'avais été un garçon, cet homme ne s'en serait pas pris à moi. C'est à ce moment-là que je demande à ma mère de me couper les cheveux très court et de m'acheter des habits de garçon. Pour ne plus être confrontée à ce genre d'agression", a-t-elle raconté pour surmonter ce traumatisme. Car Malika Ménard a déploré un manque de soutien de la part de ses proches. "Malheureusement, je suis loin d'être un cas isolé. Ma mère n'a pas bien géré ce qui s'est passé et elle n'a pas porté plainte", a assuré la jeune femme de 33 ans qui a tenté des démarches il y a deux ans. "Mais je n'étais pas encore prête à me confronter, à raconter l'histoire dans les détails", a reconnu Malika Ménard.

Par Marie Merlet