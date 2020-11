Malika Ménard : sa rencontre très gênante avec Donald Trump

Donald Trump sera-t-il réélu à la Maison Blanche ? Alors que les Américains ont été appelés aux urnes pour élire leur prochain président, les révélations et anecdotes sur le magnat de l’immobilier affluent. Parmi les déclarations sur le mari de Melania Trump, à la réputation de mysogine déjà bien etablie, Malika Ménard n’est pas en reste. Invitée sur le plateau des "Enfants de la télés, ce dimanche 1er novembre 2020, l’ancienne Miss France s’est confiée sur sa rencontre avec le chef d'État. Une mauvaise expérience.

En 2010, alors qu’elle participe à l’élection de Miss Univers, l’auteure du livre "Fuck les complexes" s’est souvenue : "Le concours lui appartenait donc il arrive la dernière semaine de préparation". Avant de poursuivre son "anecdote assez surréaliste" : "Le jour où Donald Trump arrive, on nous a offert, à toutes, une robe ultra-moulante, avec un gros décolleté, les jambes à l'air, enfin la totale, pimpées".

Malika mENARD invitée à faire son "regard de s***"

Très vite, on lui conseille de se maquiller, se coiffer, porter cette fameuse robe, "vous allez être alignées les cent sur le devant de la scène", lui dit-on. À l'arrivée de l'homme d'affaires, on lui conseille d’attirer son attention en adoptant une attitude sexy ou plutôt : "On m'a dit : ’Fais-ton regard de salope' et comme je sais pas ce que ça veut dire je n'ai pas su faire (...) y'a des filles qui se sont effondrées après ça". "Avec le recul, c'est des situations surréalistes, franchement c'est pas glorieux", a-t-elle estimé.

