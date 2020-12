Malika Ménard victime d'abus : elle évoque son passé avec émotion

C’est en octobre dernier que Malika Ménard a fait une triste révélation sur sa jeunesse. A l’âge de 5 ans, l’ancienne Miss France a été victime d’une agression sexuelle de la part du fils de sa nounou alors âgé de 30 ans. Lors d’une interview avec Closer, Malika Ménard est revenue sur cette agression : "Si j'avais été un garçon, cet homme ne s'en serait pas pris à moi. C'est à ce moment-là que je demande à ma mère de me couper les cheveux très court et de m'acheter des habits de garçon. Pour ne plus être confrontée à ce genre d'agression". Ce mercredi 9 décembre, L’ancienne reine de beauté a accepté de se remémorer son enfance dans l’émission "Ça commence aujourd’hui spéciale célébrités". Et face à Faustine Bollaert, la jeune femme s’est confiée sur l’agression sexuelle : "C’est très difficile d’être victime d’attouchements pendant plusieurs années et à répétition. Et puis il y a un jour où tu te décides à en parler".

"Quelqu’un m’a volé ça"

Malika Ménard s’est rappelée qu’elle vivait avec son frère Raphaël chez leur nourrice "du lundi matin au samedi soir. Le dimanche, c’était notre journée de repos à trois, à la maison. Le samedi où elle (ndlr : leur mère) vient nous chercher, elle les invite, ma nourrice, son mari et leur fils chez nous le dimanche. Et là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi parce que je n’étais qu’une enfant. Mais c’est ce jour où j’ai tout dit à ma mère. Je n’avais pas envie que cette personne rentre dans notre intimité, dans notre château fort". Malika Ménard est ensuite revenue sur la sortie de son livre dans lequel elle revient sur cette affaire : "Mon éditeur m’a dit ’Pour introduire ces témoignages, il faut que tu racontes pourquoi toi tu es complexée. Logiquement, tout le monde se dit qu’elle a fait Miss France. Alors, comment elle peut être mal dans sa peau ? Je ne pouvais pas parler du rapport que j’ai avec mon corps sans expliquer que, dès l’âge de 5 ans, on ne m’a pas permis de la découvrir. Quelqu’un m’a volé ça".

Par Alexia Felix