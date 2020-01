Mallaury Nataf révèle avoir été en couple avec un acteur de "Hélène et les garçons"

Mallaury Nataf a fait son retour dans les médias ces derniers mois après avoir vécu plusieurs années dans la rue. De passage dans TPMP People en septembre dernier, l'actrice s'était confiée sur sa descente aux enfers, et notamment sur les hommes qui en sont responsables : "Je sortais de deux précédentes relations avec deux pervers narcissiques (…) J’avais déposé des plaintes, j’avais été reçue par le Procureur général de Paris … (…) Disons que je suis tombée amoureuse d’hommes qui n’étaient pas responsables. À un moment donné, vous enchaînez des choix complexes, et tout devient trop lourd. Et vous ne pouvez même plus faire le pas d’après. J’avais joint mes comptes avec ceux de mon ex-mari. Il devenait violent, mais je n'ai pas eu le courage de mettre en place un système, un schéma pour me protéger". Et alors qu'elle a fait une apparition dans la série Les Mystères de l'amour il y a quelques mois, Mallaury Nataf a participé au documentaire " Dorothée, Hélène et les garçons : génération AB Productions" qui sera diffusé dans quelques jours sur TMC.

"No comment"

À cette occasion, l'actrice française n'a pas hésité à faire une confidence étonnante puisqu'elle révèle qu'à l'époque où elle jouait dans la série "Le Miel et les abeilles", elle a vécu une brève histoire d'amour avec Sébastien Roch, alias Christian dans Hélène et les garçons. L'acteur a par ailleurs confirmé la nouvelle face aux caméras : "Oulah… À l’époque j’avais 19 ans. Les histoires allaient et venaient… No comment !". Toutefois, Mallaury Nataf explique que cette histoire d'amour fut brève, car le style de vie "trop rock'n'roll" de l'acteur à l'époque ne correspondait pas au sien. Et les deux acteurs ne sont pas les seuls à faire de telles confidences dans le documentaire puisque Patrick Puydebat et Hélène Rollès, stars de Hélène et les garçons, confirment devant les caméras avoir vécu une histoire d'amour. Rendez-vous le 22 janvier prochain pour découvrir ces confidences.

Par Alexia Felix