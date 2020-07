Mallory et Adrien (Top Chef) : les raisons de la fermeture prématurée de leur friterie

Ils se sont tous les deux démarqués cette saison dans Top Chef. Mallory Gabsi, le candidat belge s’est hissé jusqu’en demi-finale, et Adrien Cachot a atteint la finale. Ensemble, ils ont ouvert une friterie éphémère, le 140 Street, sur les quais de Seine à Paris. Mais une semaine après l’ouverture, ils sont déjà contraints de fermer. Un projet dans lequel ils s’étaient pourtant investis. Dans une interview accordée à TV Mag, Mallory donne les raisons. "Quand on a reçu cette chouette proposition, on s’est lancé en 10 jours et on a tout fait nous-mêmes : on a acheté les palettes, on a poncé, on a peint…" Seul hic, l’affluence. Et de leur côté elle a été trop importante ! Explications avec le jeune cuisinier belge de 23 ans.

"600kg de pommes de terre par jour !"

"On s’attendait à servir 200 couverts par service midi et soir (…) Mais dès le premier jour on s’est retrouvés à faire entre 800 et 1300 ouverts par service ! Ce qui représentait 600kg de pommes de terre par jour !" raconte Mallory. Puis il continue, "Un soir, il y a eu jusqu’à 4 heures d’attente, de la folie ! Avec Adrien on ne voulait pas de ça. Surtout pour des burgers et des frites, même s’ils étaient très bons (rires)". Il reconnaît que la crise du coronavirus n’est pas totalement étrangère à la décision de fermer, "Nous n’étions pas là pour transgresser les règles sanitaires". Comme il l’explique, un seul média a eu l’exclusivité de l’annonce de cette friterie éphémère, mais Mallory l’avoue, "Nous n’avons simplement pas anticipé la reprise par tous les autres médias".

"Nous sommes très fiers"

Le jeune chef estime qu’ils ont été « prisonniers du succès ». Au final, il ne regrette rien, "la décision a été difficile mais nous sommes très fiers et nous ne voulons retenir que le positif". Mallory ajoute, "ce n’est pas tous les jours que les restaurants ferment en raison de l’affluence ». Il termine l’interview en déclarant travailler sur un autre projet avec Adrien et révèle avoir "pas mal de projets et de collaborations en préparation entre la Belgique et Paris".

Par Non Stop People TV