Mallory (Top Chef) se lance dans un nouveau défi osé !

Il avait ému la France entière durant son passage dans "Top Chef". Mallory Gabsi, ce jeune cuisinier de 22 ans éliminé en demi-finale de l'émission de M6, a plus d'un tour dans son sac. Lors de l'épreuve du trompe l'œil qu'il avait finalement gagné, il avait totalement craqué et quitté le plateau de M6 pour pleurer. Finalement, les chefs Michel Sarran et Hélène Darroze avaient réussi à le ramener à la raison et à finir son dessert.

Un menu à 115 euros hors boissons

Le revers qu'il a essuyé durant l'émission de M6 en se trompant de temps de cuisson pour les frites ne l'a pas empêché de continuer dans cette voix. Ainsi avec le grand perdant de la finale, Adrien Cachot, ils ont ouvert une friterie sur une péniche à Paris début juillet. Le succès est immédiat. "On s’attendait à servir 200 couverts par service midi et soir (…) Mais dès le premier jour on s’est retrouvés à faire entre 800 et 1300 ouverts par service ! Ce qui représentait 600kg de pommes de terre par jour !" expliquait Mallory à une interview accordée au magazine TV Mag. Malheureusement face à l'affluence et vu les règles sanitaires en vigueur pour cause de coronavirus, la friterie a dû fermer prématurément.

Qu'à cela ne tienne, le jeune cuisinier a rebondi sur sa terre natale, la Belgique. Il vient d'annoncer son nouveau projet : des menus gastronomiques basés sur ses plats Top Chef. Le menu sera servi du sein du restaurant Nova Rode Park à Rhode-Saint-Genèse au sud de Bruxelles du 11 au 23 août puis du 1er au 13 septembre. Il s'agit là encore pour le chef d'une expérience éphémère. Le menu complet fait envie. Il est composé d'une mise en bouche, d'une entrée, d'un plat, d'un dessert et d'une douceur. On retrouve notamment ses deux plats signatures "Top Chef": les langoustines en deux façons, gelée de pommes Granny Smith, céleri race, piqué yuzu et le dessert qui l'a fait dévisser la fameuse pomme de pin destructurée (praliné, café colombien, chocolat blanc, noisettes). Pour déguster ce menu, il vous faudra débourser 115 euros hors boissons.

Par Mélanie C.