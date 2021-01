Manon Marsault positive à la Covid-19 : Nabilla est cas contact

Les fêtes de fin d’année ont représenté un risque en pleine pandémie de coronavirus. Tandis que le couvre-feu est resté en vigueur le soir du Nouvel An, les autorités ont recommandé de ne pas se rassembler à plus de 6 personnes. Installés à Dubaï, Nabilla et Thomas Vergara ont eux pu passer le réveillon sans restriction dans un restaurant. Le couple a passé cette soirée festive en compagnie de plusieurs stars de la télé-réalité. Julien Tanti, Manon Marsault et Maeva Ghennam, étaient de la fête. Seulement, cette petite réunion ne semble pas avoir été sans conséquence. Ce dimanche 3 janvier, Manon Marsault a annoncé sur Snapchat avoir été contaminée par la Covid-19.

Nabilla cas contact

"Je n'ai pas dormi de la nuit, et par stress et par douleur parce que j'avais très mal au dos. J'ai du coup eu les résultats ce matin, je suis positive au covid. Toute la famille est négative heureusement. J'ai bien fait de m'isoler quand j'ai commencé à être un peu souffrante", a assuré la maman de Tiago et Angelina. "Je ne sais pas si là ça commence à aller mieux ou si ça fait que commencer vu que j'ai pas de fièvre. Mais avant-hier j'avais mal à la gorge et aujourd'hui j'ai plus mal. Donc je sais plus quoi penser de cette maladie... C'est très bizarre, j'ai des nouveaux symptômes qui arrivent comme ça. Dans la nuit très mal au dos. Trop bizarre... Je sais même pas si j'ai l'odorat !", a-t-elle ajouté sur son état de santé. Dans la logique, son mari et ses amies qui ont passé la soirée avec, sont considérés comme des cas contacts. Nabilla a ainsi réagi sur Snapchat en prenant ses précautions : "Bon moi je n'ai pas le nez qui coule, mais je suis extrêmement fatiguée et genre... J'ai froid. On va faire les tests covid, je vous tiendrai informés de ce qu'il se passe".

Par Marie Merlet