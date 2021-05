Manu Levy sur NRJ : l'animateur a resigné pour une 11e saison (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Chaque jour, du lundi au vendredi, il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis la rentrée sur la chaîne, l'animateur a recueilli les confidences de nombreuses figures de la télévision ou autres, d'Arié Elmaleh à Steevy Boulay en passant par Clara Morgane ou encore Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos. Sur le plateau, cette dernière était revenue sur les derniers instants de vie de son papa, décédé à l'âge de 85 ans le 28 mai 2020.

"Il était vieux. Ce n'est pas une honte qu'il soit parti. Il avait 85 ans. Il n'est pas mort du coronavirus, bien au contraire. Il avait une maladie, un peu d'Alheizmer, mais pas exactement ça. Il perdait un tout petit peu la mémoire", disait-elle. Et de poursuivre : "Il s'est laisser crever, il a arrêté de manger. Il est mort du confinement. Il s'est laissé mourir. Il ne supportait plus cette réalité-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu violent. Mon père aurait préféré mourir du Covid que de ne pas voir ses enfants".

Une 11e saison pour le même salaire

Ce mardi 4 mai 2021, Jordan de Luxe a reçu Manu Levy dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animateur de 50 ans a parlé de NRJ, la station de radio sur laquelle il officie depuis 2010. Ainsi, il a révélé avoir resigné pour un an "il n'y a pas longtemps". Et de poursuivre : "On s'est vus, on a discuté, on s'est dit : 'On fait ? On fait pas ? Allez, on fait !' Il faut trouver le moment où je ne suis pas fatigué. En décembre, je suis défoncé de fatigue, ça tire un peu". Manu Levy a ensuite confié ne pas avoir hésité à resigner pour cette 11e année sur NRJ. Il a précisé avoir été approché par "beaucoup" de radios musicales, mais pas cette année. Sur NRJ, il garde la même équipe et le même salaire. Un cachet qu'il n'a pas souhaité révéler dans l'émission.

