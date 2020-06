Manu Payet bientôt sur Virgin Radio, il explique sa décision

Depuis déjà 6 ans, Camille Combal anime la matinale de Virgin Radio. Mais alors que les auditeurs sont de plus en plus nombreux à écouter tous les matins l’animateur de TF1, Camille Combal a annoncé il y a quelques semaines sa décision de quitter son poste d’animateur radio. Et c’est finalement Manu Payet qui a été choisi pour lui succéder. Discret depuis l’annonce officielle, l’acteur de 44 ans a finalement pris la parole face à Yann Barthès dans Quotidien ce mardi 16 juin. Manu Payet a ainsi expliqué pourquoi il a accepté de remplacer Camille Combal : "J’ai fait 12 ans de radio (...) J’ai envie de retrouver tous ces gimmicks-là. C’est vrai que pendant ces deux mois, je me disais que c’était bien d’être à l’antenne. Et je me disais que ça aurait été bien de l’être parce que c’était un moment où les gens avaient besoin d’entendre d’autres gens leur parler".

Manu Payet passe un message à Camille Combal

Manu Payet poursuit : "Certaines personnes étaient seules chez elles et puis la radio a retrouvé sa vraie fonction, sa vraie valeur. Et j’ai parlé à des copains de radio, je leur ai dit 'c’est cool que tu sois à l’antenne, je vais t’écouter'. J’ai pu écouter des copains et puis je me suis dit 'ouais en fait, je vais refaire de la radio !’. Dès le 24 août, Manu Payet fera son arrivée sur Virgin Radio une semaine avant la reprise habituelle car "quand même il faut un petit peu retrouver les réflexes d’avant !". Manu Payet a également tenu à rassurer les auditeurs de Virgin Radio : "Je vais essayer de faire aussi bien que mon copain Camille qui lui quitte le micro et va pouvoir faire de bonnes grasses mat’ que je lui souhaite longues !".

Par Alexia Felix